الصين تحتفل بالذكرى السنوية الـ93 لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني... فيديو

احتفلت الصين، اليوم، بالذكرى السنوية الـ93 لتأسيس جيش التحرير الشعبي.

هذا وشهد الاحتفال تقديم عروض عسكرية مختلفة في العااصمة بكين، كما رفع العلم الوطني الصيني في ميدان كيا مين وسط بكين.

هذا ويأتي الاحتفال هذه السنة في وقت تسعى بكين إلى تطوير ترسانتها العسكرية، في ظل التوترات الإقليمية المتزايدة بين الصين والهند من جهة والصين والولايات المتحدة من جهة أخرى.