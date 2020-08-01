لحظة قضاء القوات الخاصة الأوكرانية على رجل احتجز شرطيا رهينة... فيديو

تمكنت القوات الخاصة الأوكرانية من القضاء على رجل، في وقت مبكر من اليوم السبت وسط البلاد، بعد قيامه باحتجاز رهينة وتفجير قنبلة يدوية.

وقال نائب وزير الداخلية أنطون جيراتشينكو إن ضابط شرطة عثر على الرجل ويدعى "رومان سكريبنيك" في منزل مهجور خارج مدينة بولتافا.

وأضاف جيراتشينكو في منشور عبر "فيسبوك": "سكريبنيك، الذي كان يهدد بتفجير قنبلة يدوية، احتجز شرطيًا رهينة، وقوات الشرطة الخاصة قتلت المجرم بطلقة دقيقة التوجيه".

وتابع قائلًا، إن الرهينة لم يكن أمامه سوى بضع ثوان ليقفز بعيدًا عندما انفجرت القنبلة لكنه لم يصب بأذى، ولم يذكر مزيدًا من التفاصيل.