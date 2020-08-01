تسجيل أكثر من 289 ألف إصابة بكورونا حول العالم خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم زاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة بواقع أكثر من 289 الف حالة، ليتجاوز الـ 17.3 مليون إصابة.

موسكو- سبوتنيك. وفقا لآخر بيانات المنظمة، تم تسجيل خلال الـ24 ساعة الماضية 289321 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و6142 حالة وفاة، ليبلغ بهذا العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم 17396943 حالة، وعدد الوفيات 675060 حالة.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا.