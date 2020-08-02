إصابات كورونا في جنوب أفريقيا تتجاوز نصف مليون حالة

أعلنت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا إن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، تجاوز نصف مليون، فيما بلغ عدد الوفيات أكثر من ثمانية الآف حالة وفاة.

موسكو - سبوتنيك. وبحسب وزارة الصحة بلغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة في البلاد 503290 إصابة، والوفيات 8513 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى تعافي أكثر من 342 ألف شخص من المرض، فضلا عن إجراء الأطباء في جنوب إفريقيا أكثر من 3 ملايين فحص للفيروس.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت تسجيل أكثر من 289 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا حول العالم خلال اليوم الأخير، لتتجاوز حصيلة المصابين 17.3 مليون حالة.

واعتبرت لجنة الطوارئ التابعة للمنظمة أن الوباء سيستمر "طويلا"، مشيرة إلى أنه ما يزال يمثل "حالة طارئة على نطاق دولي".