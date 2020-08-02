روحاني: واشنطن بعثت برسالة خاطئة عبر محاولتها مضايقة الطائرة الإيرانية

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن واشنطن بعثت رسالة خاطئة عبر محاولتها مضايقة طائرة إيرانية قبل نحو أسبوع، مؤكدا أن اعتراض الطائرة يشكل مؤامرة جديدة ضد طهران.

طهران - سبوتنيك. وقال روحاني خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي إن "إيران تسعى لإرساء الاستقرار التام بالمنطقة وتلتزم بكافة تعهداتها بهذا الشأن".

وأضاف روحاني "واشنطن بعثت برسالة خاطئة عبر محاولتها مضايقة الطائرة المدنية الإيرانية واعتراضها يشكل مؤامرة جديدة ضد طهران، بحسب بيان صادر عن الرئاسة الإيرانية.

وشدد روحاني على أنه "بالإرادة والعزم والجهود الجادة التي يسعى من خلالها كبار المسؤولين في البلدين، فإن الجانبين سوف يتخطون العقبات وقادرون على حل جميع المشكلات والصعوبات التي تواجه تطوير العلاقات الثنائية بين إيران والعراق".

بدوره أوضح الكاظمي أن "بغداد تتبنى سياسة خفض التصعيد وزيادة الاستقرار بالمنطقة وتسعى للعب دور إيجابي بالتعاون مع طهران".

وتابع "إن إرادة السلطات العراقية هي إزالة كل العقبات والمشكلات التي تواجه تطوير العلاقات مع إيران، ونحن مهتمون بإطلاق مشروع خط السكك الحديدية الإيرانية العراقية في أقرب وقت ممكن كرمز ونموذج لتنمية العلاقات بين البلدين".

واعترضت مقاتلتان حربيتان أمريكيتان في سماء سوريا فوق منطقة التنف يوم السبت الماضي، طائرة مدنية إيرانية تابعة لشركة "ماهان" كانت متجهة من طهران إلى العاصمة اللبنانية بيروت، ما أدى إلى إصابة عدد من ركاب الطائرة بسبب الهبوط والارتفاع المفاجئ.