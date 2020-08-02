"أنتم خبراء"... البحرية الأمريكية تسخر من إيران بصورة في مضيق هرمز

سخرت البحرية الأمريكية من المناورات التي أجرتها إيران قبل أيام، وهاجمت فيها نموذجا وهميا لحاملة طائرات أمريكية قرب مضيق هرمز الاستراتيجي، وتهكمت قائلة: أنتم خبراء.

وأظهر منشور للبحرية الأمريكية على منصة "إنستغرام" حاملة طائرات أمريكية وهمية تحمل علامة التصويب لإطلاق النار، عبارة عن دائرة حمراء يتوسطها مركز الهدف.

وذكرت البحرية الأمريكية في عنوان منشورها أن (إيران تبني سفينة وهمية)، أعلى صورة فوتوغرافية تكشف عن منظر علوي للسفينة الوهمية، بينما تقبع في ميناء، ضعيفة وغير محمية، وعلق المنشور تحت الصورة قائلًا: إنهم الإيرانيون خبراء في بناء السفن الوهمية.

View this post on Instagram 🎯 A post shared by US Navy (@usnavy) on Jul 28, 2020 at 3:03pm PDT

يأتي هذا المنشور بعد أن قامت إيران ببناء نسخة مقلدة من حاملة الطائرات (نيميتز)، التي قام الحرس الثوري الإيراني بإطلاق صاروخ عليها في مضيق هرمز الاستراتيجي يوم الثلاثاء الماضي وسط توترات بين إيران وواشنطن وتم بث هذا التدريب على شاشات التليفزيون الحكومي الإيراني.