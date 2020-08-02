إيران تصدر بيانا جديدا بعد اعتقال زعيم "خلية إرهابية" مقرها في أمريكا

حملت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، الولایات المتحدة مسؤولية دعم الجماعات الإرهابیة ضد إیران، معربة عن تقدیرها للإجراء القوي الذي قامت به القوات الأمنیة في اعتقال زعیم خلیة إرهابیة وتخریبیة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجیة الإيرانية عباس موسوي، إن "النظام الأمریكي یزعم بأنه یقف إلی جانب الشعب الإیراني في الوقت الذي یؤوي فیه الإرهابیین الذین أعلنوا مسؤولیتهم عن العدید من العملیات الإرهابیة داخل إیران والذین تلطخت أیدیهم بدماء المواطنین الإیرانیین الأبریاء وتدعمهم بأبعاد وأشکال مختلفة"، وذلك حسب وكالة "الطلبة" الإيرانية "إسنا".

واحتج موسوي بشدة علی الإدارة الأمریكیة قائلا: "یجب أن یتحمل هذا النظام مسؤولیته عن دعم هذه المجموعة الإرهابیة وغیرها من الجماعات والمجرمین الذین یقودون من داخل الولایات المتحدة العملیات التخریبیة والمسلحة والإرهابیة ضد الشعب الإیراني ویسفكون دماء المواطنین الإیرانیین".

وكانت وزارة الأمن والمخابرات الإيرانية، أعلنت أمس السبت، أنه "تم تفكيك خلية إرهابية تسمى "تندر" تتخذ من أمريكا مقرا لها واعتقال قائدها"، مضيفة أن "مجموعة تندر تم تأسيسها عام 2004 بزعامة شخص يسمى "فتح الله منوجهري" الملقب بـ "فرود فولادوند"، وكان هدف هذا الشخص من تأسيس هذه المجموعة إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية خلال عام واحد".

فيما أكد وزير الأمن الإيراني محمود علوي، أن عملية اعتقال زعيم جماعة "مملكة إيران" جمشيد شارمهد تمت داخل الأراضي الإيرانية، ووفقا لعملية أمنية معقدة، مشيرا إلى أن طهران كانت قد تقدمت بمذكرة ضده للشرطة الدولية "الإنتربول"، لكنه استمر في السفر باسمه الحقيقي.