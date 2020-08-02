أول تعليق أمريكي على توقيف زعيم جماعة إيرانية معارضة

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، إيران إلى "احترام المعايير القانونية الدولية"، بعد توقيفها جمشيد شارمهد زعيم "مجموعة تندر" المتهمة بإدارة "عمليات مسلحة وتخريبية" ضد إيران من الولايات المتحدة.

وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية: "توصلنا للمعلومات المتعلقة بشارمهد"، مضيفا أن "النظام الإيراني لديه خبرة طويلة في احتجاز إيرانيين وأجانب بناء على اتهامات خاطئة"، وذلك حسب وكالة "فرانس برس".

وتابع: "نحث إيران على التزام أكبر قدر ممكن من الشفافية وإلى احترام المعايير القانونية الدولية".

وكانت وزارة الأمن الإيرانية أعلنت في بيان بثه التلفزيون الإيراني أمس السبت، توقيف زعيم "مجموعة إرهابية" مقرها الولايات المتحدة متهمة بالوقوف وراء تفجير في مدينة شيراز في 2008 وهجمات أخرى تم إحباطها.

وقالت الوزارة إن "جمشيد شارمهد زعيم مجموعة توندار الذي كان يقود عمليات مسلحة وتخريبية داخل إيران بات اليوم في قبضة قوات الأمن الإيرانية".

من جهتها، انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية بحدة واشنطن لاستضافتها شارمهد و"دعمها إرهابيين معروفين تبنوا عددا من الأعمال الإرهابية داخل" البلاد. وقالت إن "الكيان الأمريكي يتحمل مسؤولية دعمه للزمر الإرهابية والجناة الذين يديرون من داخل الولايات المتحدة عمليات تخريبية ومسلحة وإرهابية ضد الشعب الإيراني ويريقون دماء مواطنينا".