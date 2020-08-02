إيران تعلن تمديد الإغلاق لبعض الأنشطة التجارية في طهران

قررت السلطات المعنية في إيران، اليوم الأحد، تمديد الإغلاق لبعض الأنشطة التجارية في العاصمة طهران.

وأعلن مساعد شؤون الإشراف على الأماكن العامة بشرطة طهران، بحسب وكالة "فارس"، تمديد إغلاق العمل لبعض الأنشطة والمحال التجارية في العاصمة الإيرانية لمدة أسبوع بدءا من اليوم الأحد.

وأوضح العقيد، نادر مرادي، في تصريح نقلته الوكالة، أن القرار يسري على مراكز التجميل والصالونات النسائية و المقاهي ودور السينما والمراكز الثقافية والمكتبات العامة والمسابح الترفيهية والرياضية المغطاة والمعاهد الصحية.

كما شدد على أن إقامة مراسم الأفراح والعزاء تبقى ممنوعة حتى إشعار آخر على خلفية خطر تفشي فيروس كورونا عبرها.