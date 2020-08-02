محكمة في لندن تنظر قضية اتهام جنود بريطانيين بقتل مدنيين في أفغانستان

أفادت وسائل إعلام، اليوم الأحد، بأن محكمة بريطانية تنظر في دعوى تتهم جنود بريطانيين بقتل مدنيين عزل في أفغانستان خلال الحرب على طالبان.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن هناك وثائق سرية عسكرية بريطانية جددت المخاوف من احتمال ارتكاب عناصر من قوات النخبة التابعة لجيش البلاد جرائم حرب أثناء محاربتهم لحركة طالبان في أفغانستان قبل نحو 10 أعوام.

وظهرت الوثائق في إطار قضية تنظرها محكمة بريطانية عقب التحقيق الصحفي الذي قامت به "بي بي سي" وصحيفة "صنداي تايمز".

ويسلط التحقيق الضوء على المزاعم بأن عناصر من قوات النخبة تعمدت قتل أشخاص لا يمثلون أي خطر. وأنكرت وزارة الدفاع البريطانية حدوث هذه الممارسة.

وتبحث المحكمة العليا في لندن ما إذا كان قد تم التحقيق بصورة مناسبة في الاتهامات.