ظريف يشدد على أهمية العلاقات بين برلماني روسيا وإيران

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، أن العلاقات بين برلماني روسيا وإيران مهمة وتأتي في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وقال ظريف، خلال لقائه رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي الذي يزور طهران حاليا وبحسب بيان صادر عن الخارجية الإيرانية عقب اللقاء، وزارة الخارجية الإيرانية، إن "العلاقات بين برلماني البلدين مهمة للغاية وإن تصريح البرلمانين بشأن العلاقات الثنائية يعتبر ضمن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين".

وأشاد ظريف "بمستوى التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وخاصة فيما يخص تحديث وثيقة التعاون طويل الأمد بين البلدين، مع مراعاة التعاون الحالي بين البلدين".

وبحسب البيان "بحث الجانبان، القضايا الثنائية، والتعاون الاقتصادي، وتبادلا وجهات النظر حول القضايا المتعلقة بالتطورات في سوريا والعراق واليمن وليبيا، وكذلك التعاون بين البلدين في المؤسسات الإقليمية والدولية. كما ناقشا آخر المستجدات حيال الاتفاق النووي ".

وكان سلوتسكي قد التقى أمس برئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف.

وأكد قاليباف، خلال اللقاء، استعداد إيران للتعاون البرلماني الواسع مع روسيا قائلا "نأمل أن يسهم نظراؤنا الروس أيضا بجدية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبلدين، وبغية تحقيق هذا الأمر ينبغي توفير البنية التحتية اللازمة".

ومن جهته، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الدوما الروسي "إنه ومن خلال تعاون اللجان البرلمانية المتخصصة في البلدين، يمكننا عقد اجتماعات مشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية والطاقة وفي الواقع يمكن لبرلماني البلدين تقديم مساهمة كبيرة لتطوير المشاريع الوطنية والتعاون الاستراتيجي بينهما".

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قد زار موسكو في 21 يوليو/تموز الماضي التقى خلالها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وقال لافروف عقب محادثاته مع نظيره الإيراني "ناقشنا بالتفصيل جوانب مختلفة من تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني. قبل أيام أصبح عمر هذه الاتفاقية المهمة خمس سنوات. لقد ساعدت الاتفاقية على ضمان الاستقرار والأمن العالميين، ونحن متحدون في الحاجة إلى بذل كل جهد للحفاظ عليها".

فيما أكد زير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قوة ومتانة علاقات بلاده مع روسيا، واصفا إياها بـ "الاستراتيجية".