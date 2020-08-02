بعد وفاة 86 شخصا... الشرطة الهندية تشن حملة على موردي الخمور غير القانونية

اعتقلت الشرطة الهندية عددا من الأشخاص بعد وفاة 86 شخصا الأسبوع الماضي بسبب تناول كحول منتج بشكل غير قانوني في ولاية البنجاب بشمال غرب البلاد.

وقال ضابط الشرطة الكبير في منطقة تارن تاران في البنجاب ضرومان نيمبال لوكالة "رويترز"، اليوم الأحد "نفذنا مداهمات على ما يزيد على 30 مكانا اليوم، واحتجزنا ستة أشخاص آخرين".

وأوضح نيمبال أن الوفاة الأولى وقعت يوم الأربعاء الماضي، لكن لم يتم إبلاغ الشرطة سوى يوم الجمعة، ثم بدأت الشرطة تحقيقا لتحديد ما إذا كانت هناك صلة بين حالات الوفاة.

من جانبه، قال قائد الشرطة في ولاية البنجاب دينكار جوبتا "إن الشرطة ألقت القبض على ما لا يقل عن 25 شخصا حتى الآن ونفذت ما يربو على 100 مداهمة في ثلاث مناطق وضبطت مئات اللترات من الخمور في قرى ومطاعم على جانب الطريق".

وقال مسؤول حكومي إن بعض السوائل التي تم ضبطها هي مشروبات كحولية مغشوشة وتستخدم عادة في صناعة الطلاء والأجهزة.