إيران تزيح الستار عن أول مركبة مسيرة لعمليات الإغاثة

أزيح الستار، اليوم الأحد، عن أول مركبة إيرانية مسيرة للاستجابة السريعة مزودة بمعدات إتصالات خاصة تعتمد على تقنيات متطورة.

وأفادت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأحد، بأن المركبة الإيرانية مزودة بتقنيات متطورة، بما في ذلك بالونات المراقبة ذات القدرة التشغيلية في جميع ظروف الحوادث و الكوارث الطبيعية ومناطق الأزمات.

ونقلت الوكالة على لسان المدير العام للاتصالات وتقنية المعلومات بمحافظة قم الإيرانية، سيد رضا موسوي، أن هذه المركبة المسيرة تم تصميمها وإنتاجها لأول مرة بواسطة إحدى الشركات المسرعة للأعمال بالمحافظة.

وقال موسوي: "لقد تم حتى الآن تنفيذ العديد من المشاريع المبتكرة والفريدة من نوعها من قبل المسرعات والشركات الناشئة بالمحافظة، في مجال التقنيات الجديدة، بما في ذلك هذه المركبة التي تتمتع بميزات فريدة".

وأوضح سيد رضا موسوي أن هذه السيارة بمعداتها التكنولوجية المتطورة ذات الميزات الممتازة، من شأنها أن تقوم بدور فعال للغاية في توجيه عمليات الإغاثة وقيادتها في الكوارث والأزمات.