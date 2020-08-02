مدير مكتب روحاني يكشف أحد عناصر فشل ترامب

قال رئيس مكتب الرئيس الإيراني، محمود واعظي، إن "سياسة الضغوط القصوى باءت بالفشل في مواجهة الشعب الايراني وإرادته".

وذكر واعظي، في تغريدة على "تويتر"، أن "استمرار ترامب في انتهاج هذه السياسة إضافة إلى سياساته الخاطئة الأخرى، تشكل أحد العناصر المؤدية إلى هزيمته في الانتخابات اللاحقة".

گسترش تحریم‌ها نمی‌تواند مانع پیشرفت علمی و دفاعی ایران شود؛ این پیشرفت‌ها با همت والای دانشمندان و جوانان ادامه خواهد یافت. سیاست #فشار_حداکثری در مقابل اراده ملت ایران شکست خورده و استمرار آن در کنار سایر سیاست‌های غلط #ترامپ، به یکی از عوامل شکست او در انتخابات بدل خواهد شد. — Mahmoud Vaezi (@Dr_Vaezi) August 2, 2020

​وأضاف واعظي "توسيع نطاق الحظر لن يثني إيران عن تقدمها العلمي والدفاعي"، مؤكدا "أن هذه الانجازات ستتواصل بفضل الهمم السامية للعلماء والشباب".

وتابع "سياسة الضغوط القصوى باءت بالفشل في مواجهة الشعب الإيراني وإرادته، وأن استمرار ترامب في انتهاج هذه السياسة إضافة إلى سياساته الخاطئة الأخرى، تشكل أحد العناصر المؤدية إلى هزيمته في الانتخابات اللاحقة".