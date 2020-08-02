الخارجية الأمريكية: الصين تكبل الحريات داخل حدودها

نشر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، تغريدة قال فيها إن الصين تكبل الحريات داخل حدودها.

وجاء في التغريدة: "تُكبّل الصين الحريات داخل حدودها، وتصعّد عداءها تجاه الحرية حول العالم".

RT @StateDept: وزير الخارجية، مايكل بومبيو: تُكبّل الصين الحريات داخل حدودها، وتصعّد عدائها تجاه الحرية حول العالم. pic.twitter.com/gmIxGsfj7I — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) August 2, 2020

​وانتقدت مؤخرا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ونبين، التصريحات الأمريكية "المعادية" لها، مؤكدة أن "الشعب الصيني لن تخيفه أقوال وأفعال بعض السياسيين الأمريكيين ضد الصين، وسوف يعمل مع شعوب الدول الأخرى لبناء مستقبل أكثر إشراقا للبشرية".

وقال وانغ إنه "بدلا من التركيز على التعاون الدولي لتعزيز صحة الشعب الأمريكي، قام بومبيو، بصفته وزير الخارجية الأمريكي، بتشويه سمعة الصين مرارا لخدمة احتياجاته السياسية الخاصة وسط أزمة الصحة العامة الناجمة عن مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) والأزمات الاقتصادية والعمالة".

ولفت إلى أن بومبيو "مدفوعا بعقلية الحرب الباردة والأنانية، يجبر المجتمع الدولي على معارضة الشيوعية والصين".