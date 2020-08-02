الدفاع التركية: فرقاطات وقوارب هجومية تجري مناورات بحرية جديدة... صور

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، أن فرقاطات وقوارب هجومية تركية وإسبانية، أجرت تدريبات مشتركة في بحر إيجة، والتي انطلقت الخميس الماضي.

وأضافت الوزارة في بيان أن "التدريبات جرت في 30 يوليو/تموز الماضي، في شمال بحر إيجة، بمشاركة فرقاطات وقوارب هجومية تركية وإسبانية".

Standing NATO Maritime Group-2 (SNMG-2) units consisting of Spanish ESPS ALVARO DE BAZAN and TCG YILDIRIM conducted maritime trainings with TCG DOĞAN and TCG MARTI on 30 July 2020 in the Northern Aegean Sea. https://t.co/u8P5YUKisF — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 2, 2020

وأشارت الوزارة إلى أن "الفرقاطات المشاركة تعمل تحت قيادة مجموعة البعثة البحرية الدائمة للناتو".

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت، الأربعاء الماضي، أن تركيا تجري مناورات عسكرية بمشاركة الفرقاطة البحرية التركية "كمال رايس" وحاملة الطائرات الأمريكية "أيزنهاور".

Akdeniz Kalkanı Harekâtında görevli 🇹🇷 TCG KEMALREİS ile 🇺🇸 ABD EISENHOWER Uçak Gemisi Muharebe Grubu arasında 28 Temmuz 2020 tarihinde Orta ve Doğu Akdeniz’de Deniz Eğitimleri icra edildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/IaMJiS1psL — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 29, 2020

وصرحت وزارة الدفاع التركية في تغريدة على "تويتر": "أجريت التدريبات العسكرية البحرية في 28 يوليو/تموز في وسط وشرق البحر المتوسط ​​بمشاركة الفرقاطة التركية كمال ريس وحاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور".