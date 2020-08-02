رئيسة وزراء فنلندا تتزوج لاعب كرة قدم

تزوجت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، من لاعب كرة القدم ماركوس رايكونن، حسبما أفاد موقع الحكومة الالكتروني.

وأقام مارين ورايكونن مراسم زواجهما في مقرها إقامتها الرسمي في شمال غرب العاصمة الفنلندية أمس السبت في حضور 40 مدعوا.

ووفقا للموقع الالكتروني، تعرفت مارين على رايكونن وهما في الجامعة قبل 16 عاما، ولهما الآن طفلة إيما تبلغ من العمر عامان ونصف.

وتولت سانا مارين في ديسمبر / كانون الول الماضي، رئاسة الحكومة الفنلندية بعمر الـ34 عامًا لتصبح أصغر رئيسة حكومة تتولى هذا المنصب في بلادها، وواحدة من أصغر الزعماء الشباب الذين يحكمون بلادهم في العالم.