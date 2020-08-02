رئيسة وزراء فنلندا تتزوج لاعب كرة قدم

وأقام مارين ورايكونن مراسم زواجهما في مقرها إقامتها الرسمي في شمال غرب العاصمة الفنلندية أمس السبت في حضور 40 مدعوا.
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Eilen sanoimme toisillemme tahdon. Olen onnellinen ja kiitollinen, että saan jakaa elämäni rakastamani ihmisen kanssa. Olemme nähneet ja kokeneet yhdessä paljon, jakaneet ilot ja surut, ja tukeneet toisiamme tyvenessä ja myrskyssä. Olemme eläneet yhdessä nuoruutemme, varttuneet aikuisiksi ja kasvaneet vanhemmiksi rakkaalle tyttärellemme. Kaikista ihmisistä Sinä olet minulle se oikea. Kiitos, että olet vierelläni. Kuva: @minttusaarni
ووفقا للموقع الالكتروني، تعرفت مارين على رايكونن وهما في الجامعة قبل 16 عاما، ولهما الآن طفلة إيما تبلغ من العمر عامان ونصف.
وتولت سانا مارين في ديسمبر / كانون الول الماضي، رئاسة الحكومة الفنلندية بعمر الـ34 عامًا لتصبح أصغر رئيسة حكومة تتولى هذا المنصب في بلادها، وواحدة من أصغر الزعماء الشباب الذين يحكمون بلادهم في العالم.
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