الرئيس الأفغاني يقرر عقد "لويا جيرغا" لبحث مصير سجناء طالبان المتبقين

قال التلفزيون الأفغاني، اليوم الأحد، إن الرئيس أشرف غني قرر الدعوة لعقد "لويا جيرغا" (جلسة وطنية عرفية) للتقرير بشأن سجناء لحركة طالبان تطالب الحركة بإطلاق سراحهم فيما تتحفظ كابول لتورطهم في جرائم بالغة الخطورة.
القاهرة - سبوتنيك. وبحسب راديو وتلفزيون أفغانستان "آر تي إيه": "سينعقد لويا جيرغا في 7 آب/أغسطس، على أن يستمر ما بين 3 إلى 5 أيام".
وأوضح أن الرئيس غني "دعا لانعقاد المجلس لكي يقرر الأفغان مصير 400 من سجناء طالبان قدمت الحركة أسماؤهم".
وأعلنت الحكومة الأفغانية، في وقت سابق من اليوم، إطلاق سراح 317 سجينا من عناصر حركة طالبان من سجن في إقليم بروان.
وكان الرئيس الأفغاني، أشرف غني قد أصدر أمس الأول الجمعة أمرا بإطلاق سراح عدد إضافي وهو 500 من سجناء حركة طالبان، كبادرة حسن نية ردا على وقف إطلاق النار الذي أعلنته حركة طالبان خلال عيد الأضحى.
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