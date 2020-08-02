ظريف أجريت مباحثات موضوعية مع عبد الله بن زايد

قال وزير الخارجية الإيراني عبد الله بن زايد، إنه أجرى مباحثات موضوعية وصرحية مع وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد.

وكتب ظريف على "تويتر"، اليوم الأحد: "تحدثت مع وزير خارجية الإمارات حول الوضع الإقليمي والتعاون المشترك وأزمة فيروس كورونا المستجد".

ولفت إلى أن المحادثات التي جرت عبر الفيديو كونفرانس تناولت التحديات الصعبة التي نواجهها في ظل اختيارات أكثر صعوبة.

وقالت وكالة أنباء الإمارات "وام" إن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، أجرى اتصالا مرئيا مع محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني وتبادل الجانبان التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتابعت: "بحثا مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد وسبل مواجهة تداعياته ومعالجة آثاره بالإضافة إلى أهمية دعم الجهود العالمية من أجل التوصل إلى لقاح للمرض.

Just had a very substantive, frank and friendly video conversation with UAE FM @ABZayed, discussing Covid as well as bilateral, regional and global situations.



We agreed to continue dialog on theme of hope—especially as region faces tough challenges, and tougher choices ahead. pic.twitter.com/lPNsujwtM3 — Javad Zarif (@JZarif) August 2, 2020

وأشار ابن زايد إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي والتكاتف والتآزر بين الدول من أجل تجاوز تحدي جائحة كورونا مؤكدا على موقف دولة الإمارات الثابت في التضامن مع دول العالم المختلفة في مواجهة هذه الجائحة.