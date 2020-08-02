إيران تفرض عقوبات على مسؤول أمريكي بتهمة "الإرهاب الاقتصادي"

فرضت طهران، اليوم الأحد، عقوبات على ريتشارد غولدبيرغ، مساعد مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، وكبير مستشاري مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات التي تتخذ من واشنطن مقرًا لها.

وبحسب وكالة الأنباء "إرنا"، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن غولدبيرغ شارك في "الإرهاب الاقتصادي" ضد المواطنين الإيرانيين والحكومة الإيرانية، خلال سنوات من الدعوة لفرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية والعمل على تفكيك الاتفاق النووي لعام 2015.

وبحسب الخارجية الإيرانية، تأتي العقوبات "بموجب المادتين 4 و5 من قانون مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان، والإجراءات الأمريكية المغامرة والإرهابية في المنطقة".

وتابعت: "ومن أجل تحقيق أهداف القانون في فرض عقوبات على الأمريكيين الضالعين في الإرهاب الاقتصادي ضد مصالح حكومة وشعب إيران، فقد تم إخضاع غولدبرغ للعقوبات الإيرانية بين المادتين 6 إلى 8 من القانون".

ويأتي ذلك بعدما أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، أن بلاده ستفرض عقوبات جديدة على إيران، تهدف للحد من إمدادها بالمعادن والمواد التي يمكن أن تستخدمها في برامجها النووية وأنشطتها الصاروخية المختلفة.

وتصاعد التوتر بين طهران وواشنطن منذ انسحبت الأخيرة في 2018 من الاتفاق النووي الذي أُبرم عام 2015 بين إيران وست قوى كبرى وإعادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على إيران بما عرقل صادراتها الحيوية للنفط.