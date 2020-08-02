الجيش الإسرائيلي يعترض قذيفة صاروخية من قطاع غزة

وكتب على "تويتر": "الحديث عن رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل تم اعتراضها من قبل منظومة القبة الحديدية".
متابعة للتقارير عن اطلاق صافرات الانذار في منطقة #غلاف_غزة فالحديث عن رصد اطلاق قذيفة صاروخية من قطاع #غزة نحو #إسرائيل تم اعتراضها من قبل منظومة #القبة_الحديدية https://t.co/ObbVF7aPAJ pic.twitter.com/kssBkojtxX— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 2, 2020
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم سماع دوي انفجارات نتجت عن اعتراض منظومة القبة الحديدية لقذيفة صاروخية، بينما لم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق القذيفة.
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