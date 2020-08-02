الجيش الإسرائيلي يعترض قذيفة صاروخية من قطاع غزة

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه تم إطلاق صافرات الإنذار في مدينة سديروت وفي بعض البلدات في منطقة غلاف غزة، اليوم الأحد.

وكتب على "تويتر": "الحديث عن رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل تم اعتراضها من قبل منظومة القبة الحديدية".

متابعة للتقارير عن اطلاق صافرات الانذار في منطقة #غلاف_غزة فالحديث عن رصد اطلاق قذيفة صاروخية من قطاع #غزة نحو #إسرائيل تم اعتراضها من قبل منظومة #القبة_الحديدية https://t.co/ObbVF7aPAJ pic.twitter.com/kssBkojtxX — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 2, 2020

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم سماع دوي انفجارات نتجت عن اعتراض منظومة القبة الحديدية لقذيفة صاروخية، بينما لم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق القذيفة.