إثيوبيا تحتفل بنجاح "الملء الأول" لسد النهضة... فيديو

غمر إثيوبيون شوارع العاصمة أديس أبابا، بالمياه، احتفالا بنجاح الملء الأول لسد النهضة الإثيوبي الكبير، اليوم الأحد.

ذكرت ذلك صحيفة "الشروق" المصرية، التي أشارت إلى أن الشوارع اكتظت بآلاف من المواطنين، الذين يحملون العلم الوطني، بينما لوح آخرون بصور وهتفوا بشعارات احتفالا بالسد، المعروف محليا باسم "آبي" نسبة للاسم الأمهري للنيل الأزرق.

وانتشرت مظاهر الاحتفال على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة وسم "إنه سدي" و"حقوق نيل إثيوبيا".

وجاء الاحتفال المنسق في إطار حملة أطلق عليها اسم "صوت واحد لسدنا"، بعد إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في يوليو/ تموز أن هطول الأمطار الموسمية أدى إلى أول ملء ناجح لخزان السد العملاق.

يذكر أن أبي أحمد قال عن ذلك: "لقد أكملنا بنجاح أول ملء للسد دون مضايقة أو إيذاء لأحد"، مضيفا: "السد الآن يفيض بالمياه في اتجاه المصب".