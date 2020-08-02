إثيوبيا تحتفل بنجاح "الملء الأول" لسد النهضة... فيديو

ذكرت ذلك صحيفة "الشروق" المصرية، التي أشارت إلى أن الشوارع اكتظت بآلاف من المواطنين، الذين يحملون العلم الوطني، بينما لوح آخرون بصور وهتفوا بشعارات احتفالا بالسد، المعروف محليا باسم "آبي" نسبة للاسم الأمهري للنيل الأزرق.
فيديو عالي الجودة للحظات ملء 😎😍#سد_النهضة_الإثيوبي 🇪🇹#اثيوبيا #سد_النهضة #ItsMyDam #GERD pic.twitter.com/VyK40Ahb1V— إثيوبيا | ኢትዮጵያ (@VisitEthiopiaAR) July 26, 2020
وانتشرت مظاهر الاحتفال على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة وسم "إنه سدي" و"حقوق نيل إثيوبيا".
You know the vibessss 💚💛❤️#itsmydam#AddisAbaba #Ethiopia #GERD #Abay pic.twitter.com/BRWOfgoOLK— elSha ☥ (@elandromedae) August 2, 2020
وجاء الاحتفال المنسق في إطار حملة أطلق عليها اسم "صوت واحد لسدنا"، بعد إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في يوليو/ تموز أن هطول الأمطار الموسمية أدى إلى أول ملء ناجح لخزان السد العملاق.
My city and I came out for #Ethiopia!#itsmydam#AddisAbaba #GERD #Abay pic.twitter.com/r0YjjHaCp9— Edna Alemayehu (@ednaalemayehu) August 2, 2020
يذكر أن أبي أحمد قال عن ذلك: "لقد أكملنا بنجاح أول ملء للسد دون مضايقة أو إيذاء لأحد"، مضيفا: "السد الآن يفيض بالمياه في اتجاه المصب".
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