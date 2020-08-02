ترامب: "ناسا" تحقق نجاحا عظيما

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" حققت نجاحا عظيما، بعد هبوط مركبة الفضاء "كرو دراغون" في خليج المكسيك.

وهبطت المركبة وعلى متنها رائدا فضاء من ناسا، بعدما أكملت مهمتها التي استغرقت شهرين.وعاد على متن الرحلة رائدا الفضاء روبرت بنكن ودوغلاس هيرلي، بعد أن انطلقا إلى الفضاء من فلوريدا في مايو/ أيار الماضي، وهو أول إطلاق رائد فضاء لناسا من الأراضي الأمريكية منذ عام 2011، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي لوكالة ناسا.​وقال بنكن: "كان الجزء الأصعب هو إطلاقنا، لكن الأهم هو إعادتنا إلى الوطن"، وأضاف أن الهبوط الناجح للمركبة سيحقق لقدرة الإطلاق الأمريكية التكامل التام".وتمت عملية الانفصال في الوقت المحدد حوالي الساعة 23:34 بتوقيت غرينتش، حسب الوكالة، بعد شهرين من وصول رائدي الفضاء على متن أول كبسولة أمريكية يتم إطلاقها إلى المحطة منذ عشر سنوات.

ويقضي رائدا الفضاء ما يصل إلى ساعة داخل الكبسولة التي تطفو على سطح الماء قبل أن تنتشلهما فرق من شركة "سبيس إكس" و"ناسا" لنقلهما في طائرة هليكوبتر.

Great to have NASA Astronauts return to Earth after very successful two month mission. Thank you to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 2, 2020

وسيخضع الاثنان لفحوص طبية قبل نقلهما جوا إلى مركز جونسون الفضائي التابع لـ"ناسا" في هيوستون بولاية تكساس.

In May, President @realDonaldTrump watched as American astronauts launched into space from U.S. soil for the first time in nearly a decade.



This afternoon, @SpaceX Dragon splashed down in the Gulf of Mexico! 🚀



Congratulations, @AstroBehnken & @Astro_Doug—and welcome home! pic.twitter.com/Rn709WPr5x — The White House (@WhiteHouse) August 2, 2020

وبهذه الرحلة أصبحت شركة "سبيس إكس" المملوكة للملياردير إيلون ماسك أول شركة خاصة ترسل رحلات مأهولة إلى الفضاء.

وبذلك يكون بنكين وهيرلي قد قضيا أكثر من شهرين على متن محطة الفضاء الدولية.