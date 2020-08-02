رئيس وزراء كوسوفو يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن رئيس وزراء كوسوفو عبد الله هوتي إصابته بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيعزل نفسه في المنزل لمدة أسبوعين.

وأضاف هوتي عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" اليوم الأحد "ليس لدي أعراض باستثناء سعال خفيف".

وتواجه حكومة هوتي انتقادات لعدم اتخاذها إجراءات كافية لكبح تفشي وباء كورونا، مع تسجيل زيادة كبيرة في البلاد في حالات الإصابة في الأيام القليلة الماضية، بينها 13 وفاة يوم الأحد.

وسجلت كوسوفو حوالي تسع آلاف إصابة و 249 وفاه بكورونا منذ منتصف مارس آذار، منذ الإعلان عن الحالات الأولى في البلاد.