أفغانستان... "داعش" يتبنى هجوما مسلحا على سجن بننغرهار شرقي البلاد

تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الأحد، هجوما على سجن مركزي بولاية ننغرهار شرقي أفغانستان، تسبب في سقوط قتلى وجرحى.

القاهرة- سبوتنيك. ونقل موقع "سايت"، المختص بمتابعة إعلام التنظيمات الإرهابية، عن وكالة "أعماق" الناطقة باسم داعش، أن "مقاتلو الدولة الإسلامية هاجموا مساء اليوم سجن ننغرهار المركزي في مدينة جلال أباد شرقي أفغانستان".

وبحسب راديو وتلفزيون أفغانستان (آر تي إيه)، نقلا عن متحدث السلطة المحلية، عطاء الله خوغياني، فإن "شخصين قتلا وجرح عشرون آخرون في انفجار سيارة بمدخل سجن مدينة جلال أباد"، موضحة أن مسلحين تمكنوا من الدخول إلى المنشأة.

وذكرت وسائل إعلام أفغانية نقلا عن الشرطة أن الأخيرة نجحت في اعتقال عدد من المساجين الذين حاولوا الهرب أثناء وقوع الهجوم.

وكانت حركة طالبان، على لسان متحدثها ذبيح الله مجاهد، قد نفت ضلوعها في الهجوم في ظل الهدنة التي أعلنتها منذ بداية عيد الأضحى.

وتعد ولاية ننغرهار المتاخمة للحدود مع باكستان معقلاً رئيسياً لتنظيم "داعش" في أفغانستان، والذي يدعى بتنظيم خراسان، حيث مارس مقاتلو التنظيم أنشطتهم في الجبال والمناطق النائية ذات التضاريس الوعرة بعيداً عن أعين السلطات، ذلك قبل إعلان السلطات تطهير الولاية من التنظيم في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.