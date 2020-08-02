الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولة لزرع عبوات ناسفة على الحدود مع سوريا

أعلن الجيش الإسرائيلي، ليل الأحد الاثنين، أنه أحبط قبل قليل محاولة لزرع عبوات ناسفة على الحدود مع سوريا.

القدس - سبوتنيك وجاء في البيان: "لقد قامت قوة خاصة نفذت كمينا في منطقة جنوب هضبة الجولان بالقرب من موقع عسكري برصد خلية تضم عدد من المخربين، وهي تزرع العبوات الناسفة بالقرب من السياح الحدودي، حيث قامت القوة العسكرية إلى جانب طائرة عسكرية بفتح نيرانها نحو الخلية المكونة من 4 مخربين وأصابتهم".

رصدت قوة خاصة نفذت كمينًا في منطقة جنوب هضبة #الجولان بالقرب من موقع عسكري خلية مخربين تزرع عبوات ناسفة بالقرب من السياح الحدودي حيث قامت القوة الى جانب طائرة عسكرية بفتح نيرانها نحو الخلية المكونة من ٤ مخربين وأصابتهم. لم تقع إصابات في صفوف قواتنا https://t.co/Xe2iJetAgd pic.twitter.com/zilcnVycAl — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 2, 2020

وأضاف البيان: "لم تقع إصابات في صفوف قواتنا. تبقى قوات القيادة الشمالية العسكرية في حالة تأهب عالية لمواجهة جميع السيناريوهات".

ووفقا للبيان، يعتبر الجيش الإسرائيلي، "النظام السوري مسؤولا عن كل عمل ينطلق من أراضيه ولن يسمح بالمساس بسيادة إسرائيل".