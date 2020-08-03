إصابات كورونا تتجاوز الـ 18 مليونا حول العالم ومأساة في الوفيات

تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم، اليوم الاثنين، عتبة الـ 18 مليون حالة.

وبحسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية المتخصصة في إحصاءات فيروس كورونا المستجد حول العالم، حتى الساعة 05:34 بتوقيت موسكو، بلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم، 18 مليونا و17 ألف 556 حالة إصابة.

وكشفت الجامعة عن عدد حالات الشفاء حول العالم والتي بلغت 10 ملايين و649 ألف و108 حالات شفاء.

بينما وصلت الوفيات العالمية جراء كوفيد-19 إلى 688 ألف و351 حالة وفاة.

وأكثر من نصف الإصابات في العالم تتركز في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.

وتعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا في العالم بـ4.666.027 إصابة بينها 154.841 حالة وفاة، تليها البرازيل بـ2.733.677 إصابة و94.104 وفاة.

أما الدولة الثالثة الأكثر تضررا فهي الهند بـ1.750.723 إصابة و37.364 وفاة، فيما بلغ إجمالي الوفيات في العالم 687.941.