صحيفة: "تيك توك" تنقل مقرها من بكين إلى لندن

ذكرت صحيفة "ذي صن" البريطانية أن شركة "بايت دانس" المالكة لتطبيق "تيك توك" ستنقل مقرها من بكين إلى لندن، وذلك بعد عقد اتفاق وافق عليه وزراء بريطانيون.

وقالت الصحيفة، إنه من المتوقع أن يعلن مؤسسو شركة "بايت دانس" عن عزمهم الانتقال إلى العاصمة البريطانية قريبا، وتابعت أن هذه الخطوة يمكن أن تسبب إزعاجا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي ينوي حظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة.

ولم يتسن الوصول إلى مسؤول في "تيك توك" للتعليق، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وكانت شركة مايكروسوفت قد أعلنت يوم أمس الأحد، إنها ستواصل مناقشاتها من أجل الاستحواذ على تطبيق تيك توك الشهير لمقاطع الفيديو القصيرة من عملاق الإنترنت الصيني بايت دانس، وأنها تسعى لإنهاء المفاوضات بحلول 15 سبتمبر/أيلول.