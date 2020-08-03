تسجيل
08:24 GMT03 أغسطس/ أب 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    لقاح ضد كوفيد-19

    صحيفة: شركات أدوية كبرى تخطط للاستفادة الاقتصادية من وراء لقاح أكسفورد

    © REUTERS / Dado Ruvic
    العالم
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    آخر مستجدات فيروس "كورونا" في العالم (24)
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104569/85/1045698509_0:14:3290:1864_1200x675_80_0_0_b04e3144a4ce32239a91d24630ab39c8.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202008031046170953-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD-%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF/

    نشرت تقارير صحفية أمريكية ما وصفته بـ"المخطط" الذي تجهزه شركات الأدوية الكبرى لتحقيق استفادة اقتصادية من اللقاحات الجديدة الخاصة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

    وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في تقرير حصري إلى أن شركات الأدوية الكبرى، نشرت شباكها للسيطرة على لقاح أكسفورد الواعد في حال نجاحه.

    وأوضحت أن لقاح "كوفيد 19" الخاصة بجامعة أكسفورد، يوجد طبقات من المستثمرين الخاصين، الذين يعملون بصورة سرية لتحقيق الربح من ورائه.

    القاهرة، مصر يوليو 2020
    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
    مصر… وزير التعليم العالي: لقاح "أكسفورد" الأقرب لمكافحة كورونا
    وقالت الصحيفة إن مصادرها كشفت أن الجامعة التي يبلغ عمرها 900 عاما تقريبا، وقعت عقودا سرية مع عمالة المستحضرات الطبية في العالم لتنسيق إنتاج لقاح "كوفيد 19".

    وتسعى جامعة أكسفورد، وفقا للتقرير، لتحقيق مكاسب اقتصادية كبرى من خلال إنتاج هذا اللقاح، لم تحققها منذ نشأتها، خاصة وأنه سيكون إنتاجه في حال نجاحه ضربة لشركات أدوية كبرى في العالم تتسابق لإنتاج لقاح "كوفيد 19".

    ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن "أكسفورد" تعاقدت مع طبقات من المستثمرين من القطاع الخاص من وراء الكواليس، لتحقيق الربح الاقتصادي في حال نجاح اللقاح.

    وستضمن تلك الصفقة السرية للجامعة واثنين من العلماء في مركز الأبحاث المطورة للقاح وشركة استثمار غير معروفة بدأ نشاطها في العام الماضي فقط من جني الملايين من الدولارات في حال نجاح اللقاح.

    يذكر أن الحكومة البريطانية دعمت لقاح أكسفورد، الذي وصف بأنه "واعد" بما يقارب من 100 مليون دولار أمريكي.

    كانت تقارير أولية قد أشارت إلى، أن اللقاح قدم مناعة "ضد" الفيروس ، وأوقفه من التعمق في الرئتين، وأن يصبح مميتا.

    وبدأت تجارب اللقاح المعروف رسميا باسم "شادوكش وان كوفيد 19" في 24 أبريل/نيسان المنصرم، لمعرفة ما إذا كان يمكن أن يحمي الأشخاص الأصحاء بشكل فعال من فيروس كورونا.

    دخل اللقاح أول تجربة سريرية بشرية الشهر الماضي. اختبر الباحثون ما يصل إلى 1102 مشاركا عبر مختبرات متعددة في أكسفورد وساوثهامبتون ولندن وبريستول، وتم اختيار المتطوعين بشكل عشوائي، وأعطوا إما جرعة حقيقية من اللقاح التجريبي أو لقاح التهاب السحايا.

    وستتلقى مجموعة أصغر من 10 متطوعين جرعتين من اللقاح المرشح بفارق 4 أسابيع، علما أن أعمار المتطوعين تتراوح بين 18 و55 عاما، ويجب ألا يكون لديهم إصابة بفيروس كورونا.

    ثم أعلنت الحكومة عن استثمار إضافي بقيمة 65.5 مليون جنيه إسترليني في تجارب لقاح أكسفورد.

    وقال وزير الأعمال البريطاني، ألوك شارما، إن الحكومة تأمل في أن تكون في وضع يمكنها من بدء تنفيذ برنامج تطعيم جماعي في خريف هذا العام.

    وأشاد السيد شارما بلقاح أكسفورد وقال: "إن السرعة التي صممت بها جامعة أكسفورد ونظمت هذه التجارب المعقدة لم يسبق لها مثيل حقا".

    الموضوع:
    آخر مستجدات فيروس "كورونا" في العالم (24)

    انظر أيضا:

    10 تقنيات بسيطة لإنقاص الوزن سريعا تنصح بها جامعة أكسفورد
    جامعتا "أكسفورد" و "إمبريال" تبدآن تجارب بشرية للقاح ضد "كورونا" مستخلص من القرود
    فشل ذريع"... صحيفة بريطانية تكشف "انتكاسة" لقاح أكسفورد ضد كورونا
    مصر… وزير التعليم العالي: لقاح "أكسفورد" الأقرب لمكافحة كورونا
    الكلمات الدلالية:
    شركات أدوية, جامعة أكسفورد, أكسفورد, فيروس كورونا, لقاحات, لقاح
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    منظر جوي للمصلين أثناء صلاة عيد الأضحى في مسجد الأزهر (كيبايوران) في جاكرتا، إندونيسيا، 31 يوليو 2020
    كيف احتفل مسلمو العالم بعيد الأضحى في ظل الوباء
    المزيد من العقوبات ضد إيران
    المزيد من العقوبات ضد إيران
    8 حيل سحرية لجعل رئتك تعمل بطاقتها القصوى وسط جائحة كوفيد 19
    8 حيل سحرية لجعل رئتك تعمل بطاقتها القصوى وسط جائحة "كوفيد 19"
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك