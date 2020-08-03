الولايات المتحدة: الاتفاقية بين إيران والصين تزعزع استقرار الشرق الأوسط

اعتبر ​وزير الخارجية​ الأمريكي، ​مايك بومبيو​، أن اتفاقية الـ25 عاما بين ​إيران​ و​الصين​ ستؤدي إلى زعزعة الاستقرار في منطقة ​الشرق الأوسط​.

ورأى بومبيو في ​مقابلة​ خاصة مع "​فوكس نيوز​" أنه "لا ينبغي أن يكون مفاجئا أن الحكومات التي تنتهك الحرية في بلادها وتخلق تحديات أمنية خارج حدودها تحب أن تعمل معا".

كما أضاف بومبيو قائلا: "أعتقد أن دول الشرق الأوسط يجب أن ترى هذا الأمر على حقيقته، إن دخول الصين إلى ​إيران​ سيزعزع استقرار الشرق الأوسط".

وتابع قائلا: "لا تزال إيران أكبر دولة راعية للإرهاب في ​العالم​، والوصول إلى أنظمة الأسلحة والتجارة و​المال​ المتدفق من ​الحزب الشيوعي​ الصيني يفاقم فقط من تلك المخاطر على تلك المنطقة".