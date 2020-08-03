الصحة العالمية توجه نصيحة للأمهات المصابات بـ"كورونا"

وجهت منظمة الصحة العالمية نصيحة إلى كل الأمهات، التي يمكن أن تكون مصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

ونقلت وكالة "رويترز" عن تيدروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية، قوله: "ينبغي على كل أم أن تستمر في الرضاعة الطبيعية، حتى لو ظهرت عليهم أعراض إصابة بكوفيد 19، أو تم تأكيد إصابتهم بفيروس كورونا".

وتابع أدهانوم بقوله "المنافع الناجمة عن الرضاعة الطبيعية أقوى بكثير من المخاطر التي قد تنقلها إلى الأطفال".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد قالت في وقت سابق، إن الرضاعة الطبيعية يمكنها أن تقوي مناعة الأطفال في مواجهة كورونا.

ونصحت منظمة الصحة العالمية الأمهات: "عليكِ بالرضاعة الطبيعية لحماية أطفالك من الأمراض، ولكي ينمو جسمهم بطريقة صحية".

وتابعت: "للرضاعة الطبيعية دور فعال في وقاية الطفل من الأمراض المعدية، لأنها تقوي الجهاز المناعي عن طريق نقل أجسام مضادة من الأم إلى الطفل".