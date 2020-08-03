شركة هندية تتعاقد على توريد ملايين الجرعات من لقاحات "لكوفيد-19" لحساب بريطانيا

قالت شركة ووكهارت الهندية لصناعة الأدوية، اليوم الاثنين، إنها تعاقدت على توريد ملايين الجرعات من لقاحات متعددة لمرض كوفيد-19 إلى بريطانيا بما فيها اللقاح الذي تطوره شركة أسترا زينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

وأضافت الشركة إنها حجزت خطوط تعبئة وتغليف في إطار اتفاق مع الحكومة البريطانية.

وقفزت أسهم الشركة الهندية عشرة في المئة عقب هذا الإعلان في سوق مومباي الهابطة. وفقا لـ"رويترز".

وكانت الحكومة البريطانية حجزت أيضا خط تعبئة وتغليف بشركة ريكسهام التابعة للشركة الهندية في ويلز لاستخدامه بالكامل على مدار 18 شهرا بهدف ضمان توريد اللقاحات.

ويجري العمل على تطوير واختبار أكثر من 150 لقاحا في مختلف أنحاء العالم للقضاء على الجائحة وتقول منظمة الصحة العالمية إن 25 منها دخلت مراحل الاختبار على البشر.

وقد تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا 18 مليون حالة على مستوى العالم بما في ذلك أكثر من 688 آلاف وفاة.