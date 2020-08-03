تراجع عدد السياح القادمين لإسبانيا بنسبة 98%

أظهرت بيانات رسمية صدرت، اليوم الاثنين، تراجع عدد السياح الأجانب القادمين إلى إسبانيا بنسبة 98 بالمئة على أساس سنوي في يونيو/ حزيران.

ويأتي التراجع القياسي في ظل استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا العالمية، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وعلى مدى الأشهر الستة الأولى من السنة، زار نحو 10.8 مليون سائح أجنبي إسبانيا، بانخفاض حوالي 72 بالمئة عن الفترة ذاتها من 2019، حسبما ذكره معهد الإحصاءات الوطني.