جنرال إيراني: الوجود الأمريكي في المنطقة غير مؤثر وغير شرعي

انتقد مساعد قائد القوة البحرية للجيش الإيراني لشؤون التنسيق، الأميرال حمزة علي كاوياني، الوجود الأمريكي في المنطقة، واصفا إياه بأنه "غير مؤثر وغير شرعي".

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن كاوياني قوله "يعلم حكام أمريكا أنفسهم أن وجودهم في المنطقة لا معنى له وغير مؤثر".

وأضاف "إذا كانت تريد الأمن في المنطقة والبحار، فدول المنطقة والشعوب لديها القدرة على توفير الأمن، لذلك يعرف حكام أمريكا جيدا أن وجودهم ومصالحهم في المنطقة غير شرعية وغير قانونية، حتى الآن فهذا الوجود غير الشرعي وعمليات القصف الأعمى أدى إلى مقتل مدنيين وانعدام الأمن في المنطقة ".

وتابع "الجمهورية الإسلامية أكدت أنها قادرة على ضمان أمن المنطقة حيث أنها تمتلك قوة بحرية مقتدرة على نطاق عالمي، وتسعى لإشراك دول وشعوب المنطقة في توفير الأمن، لذلك يسعى أعداؤنا إلى تحقيق مصالحهم غير الشرعية، ونحن نسعى لتحقيق مصالحنا المشروعة، سنكون، وقد حصلنا على هذه القدرة على مدى السنوات الـ40 الماضية".