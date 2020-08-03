أكبر طائرة شحن في العالم تصل إسرائيل لنقل سلاح استراتيجي إلى أمريكا... فيديو

هبطت أكبر طائرة شحن في العالم، اليوم الاثنين، بمطار بن غوريون الدولي، استعدادًا لنقل واحدة من أهم منظومات الدفاع الخاصة بالجيش الإسرائيلي.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فالطائرة من طراز "أنتونوف آن-225" وتم إنتاجها في الثمانينات في أوكرانيا السوفيتية، وهي الوحيدة المتبقية حتى الآن من ذات الطراز.

מטוס הקרגו הגדול, אנטונוב 225 בנחיתה בארץ לפני זמן קצר pic.twitter.com/3n43ShV1e7 — YoGa (@YoGa42137200) August 3, 2020

​ووصلت الطائرة قادمة من الولايات المتحدة، وعلى متنها شاحنات تابعة للجيش الأمريكي، من المقرر تثبيت أجزاء من منظومة القبة الحديدية عليها، حيث سيتم نقلها لاحقا إلى الولايات المتحدة لاستخدامها من قبل الجيش الأمريكي.

ووفقًا للصحيفة، تجمع المئات من هواة الطيران بالقرب من المطار قبل وصول الطائرة الأسطورية، لمشاهدتها أثناء عملية الهبوط.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أنها تنتظر وصول طائرة شحن من طراز "أنتونوف" إلى مطار بن غوريون لتسليمها بطاريتين من القبة الحديدية التي اشترتها الولايات المتحدة.

وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه "إن طائرة من نوع أنتونوف ستهبط مساء اليوم الاثنين في مطار بن غوريون لتحميل بطاريتين من القبة الحديدية الإسرائيلية لنقلها إلى الولايات المتحدة بعد أن تم شراؤها".

وأضاف البيان: "الطائرة أنتونوف تحمل على متنها شاحنات أمريكية من طراز أوشكوش لنقل أنظمة القبة الحديدية الإسرائيلية إلى القوات الدفاعية الأمريكية".

وخلصت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيانها أن نظام القبة الحديدية الذي طورته سيستخدم لحماية القوات الأمريكية من مجموعة واسعة من التهديدات الباليستية والجوية.