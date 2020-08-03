نتنياهو: أحبطنا هجوما على الجبهة السورية وسنضرب من يحاول الاعتداء علينا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي أحبط محاولة لتنفيذ عملية على الجبهة السورية، وأن إسرائيل ستضرب كل من يحاول الاعتداء عليها.

وأكد نتنياهو اليوم خلال جلسة للكنيست الإسرائيلي "لا نرتاح أمنيا ولو للحظة واحدة".

وأردف رئيس الحكومة الإسرائيلي: "تحركنا أمس إزاء قطاع غزة حيث قامت جهات منشقة بإطلاق صاروخ على أراضينا، وسنضرب كل من يعتدي ومن يحاول أن يعتدي علينا، وهذا المبدأ لا يزال ساريا".

على صعيد آخر، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال في وقت سابق إن السلطات تحاول تجنب اللجوء لإغلاق عام للبلاد في ظل التفشي المتزايد لفيروس كورونا المستجد، وسط احتجاجات شعبية ضد تعامل حكومته مع الوباء.

ونقلت قناة "كان" الإسرائيلية عن نتنياهو قوله خلال اجتماع لحزب "الليكود"، اليوم الاثنين، "إن مستوى التفشي في إسرائيل عال ويجب أن نخفضه"، مضيفا "نحاول أن نتجنب احتمال إغلاق عام للدولة بأكملها".

لا نرتاح أمنيا ولو للحظة واحدة. أحبطنا محاولة لتنفيذ عملية تخريبية على الجبهة السورية وتحركنا إزاء قطاع غزة حيث قامت جهات منشقة بإطلاق صاروخ على أراضينا. وهناك الشأن اللبناني الذي لا يزال قائما.



سنضرب كل من يحاول أن يعتدي علينا وكل من يعتدي علينا. pic.twitter.com/jUsvMqwYEi — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) August 3, 2020

​وأوضح أن "الخيارات الأخرى هي الإغلاق المحلي وتحديد مدن حمراء (مدن معدلات الإصابة فيها مرتفعة) والإغلاق الليلي وإغلاق بعطلة نهاية الأسبوع".

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية، أمس الأحد، 12 شخصا خلال أعمال الشغب في احتجاجات ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس مطالبين باستقالته.