نتنياهو: أحبطنا هجوما على الجبهة السورية وسنضرب من يحاول الاعتداء علينا

وأكد نتنياهو اليوم خلال جلسة للكنيست الإسرائيلي "لا نرتاح أمنيا ولو للحظة واحدة".
على صعيد آخر، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال في وقت سابق إن السلطات تحاول تجنب اللجوء لإغلاق عام للبلاد في ظل التفشي المتزايد لفيروس كورونا المستجد، وسط احتجاجات شعبية ضد تعامل حكومته مع الوباء.
ونقلت قناة "كان" الإسرائيلية عن نتنياهو قوله خلال اجتماع لحزب "الليكود"، اليوم الاثنين، "إن مستوى التفشي في إسرائيل عال ويجب أن نخفضه"، مضيفا "نحاول أن نتجنب احتمال إغلاق عام للدولة بأكملها".
لا نرتاح أمنيا ولو للحظة واحدة. أحبطنا محاولة لتنفيذ عملية تخريبية على الجبهة السورية وتحركنا إزاء قطاع غزة حيث قامت جهات منشقة بإطلاق صاروخ على أراضينا. وهناك الشأن اللبناني الذي لا يزال قائما.— بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) August 3, 2020
سنضرب كل من يحاول أن يعتدي علينا وكل من يعتدي علينا. pic.twitter.com/jUsvMqwYEi
وأوضح أن "الخيارات الأخرى هي الإغلاق المحلي وتحديد مدن حمراء (مدن معدلات الإصابة فيها مرتفعة) والإغلاق الليلي وإغلاق بعطلة نهاية الأسبوع".
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية، أمس الأحد، 12 شخصا خلال أعمال الشغب في احتجاجات ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس مطالبين باستقالته.
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