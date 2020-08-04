غانتس: إسرائيل سترد في الوقت والمكان المناسبين على كل عملية إرهابية

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، يوم الاثنين، أن بلاده تواجه حاليا تحديات كبيرة على الجبهتين الشمالية والجنوبية بالتوازي مع مكافحة وباء كوفيد-19.

وقال غانتس، في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، إن "جيش الدفاع وأجهزة الأمن سترد في الوقت والمكان المناسبين على كل عملية إرهابية ترتكب ضد إسرائيل".



وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي، أن "الأعداء الذين سيقدمون على اختبار استعدادنا للرد لا يتصرفون بشكل عقلاني ".

كان تقرير إسرائيلي كشف في وقت سابق يوم الاثنين، عن عيوب خطيرة في قدرة إسرائيل على الدفاع عن الجبهة الداخلية والمواقع الحساسة من الصواريخ وغيرها من التهديدات الجوية.

التقرير الذي نشرته هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، أكد أنه لا تتوفر ملاجئ صالحة قرب المنازل، لأكثر من مليونين ونصف مليون من المواطنين، بينهم أكثر من مئتي ألف في منطقة الحدود الشمالية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، شن مقاتلات إسرائيلية هجوما على أهداف عسكرية في سوريا، واصفا الضربات الجوية بأنها "رد على محاولة من عناصر معادية لزرع قنبلة على السياج الحدودي".



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن من بين الأهداف التي شملتها الضربات، مواقع مراقبة سورية وأنظمة لجمع المعلومات المخابراتية وبطاريات مضادة للطائرات وقواعد للقيادة.