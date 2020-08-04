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    "النتيجة بعد أسابيع"... اختبار 3 أدوية جديدة لعلاج كورونا في الولايات المتحدة

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    آخر مستجدات فيروس "كورونا" في العالم (28)
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     في ظل الجهود المتسارعة من أجل إيجاد عقار يمكنه علاج وباء كوفيد-19، قامت 3 شركات أمريكية بإجراء تجربة مشتركة من أجل القضاء على فيروس كورونا المستجد.

    الشركات التي بدأت في إجراء التجربة المشتركة هي: "أبفي، أمغين، وتاكيدا".

    تبدأ التجربة باستخدام أحد عقاقير شركة "أمغين" وهو دواء "أوتيزلا"، والذي يرى الخبراء أنه "قد يساعد في تثبيط الالتهاب الناجم من الاستجابة المناعية المفرطة ضد مرض كوفيد-19".

    كما سيتم استخدام عقار "فيرايزر" المضاد للالتهابات الجلدية، والذي تنتجه شركة "تاكيدا".

    فيما يأتي عقار "cenicriviroc"، التابع لشركة "أبفي"،  كثالث دواء يتم استخدامه داخل التجربة، وتمت تجربته في المرضى المصابين بالإيدز.

    وفي هذا الصدد قال رئيس قسم الأبحاث والتطوير في أمغين، ديفيد ريس، "أردنا أن تكون التجربة قادرة على الفحص السريع من خلال وكلاء متعددين لتحديد فاعلية وآمان تلك الأدوية في مواجهة كورونا".

    لقاح ضد كوفيد-19
    © REUTERS / Dado Ruvic
    عقار جديد يظهر نتائج مذهلة في علاج كورونا خلال 3 أيام فقط

    وأضاف ريس، الدراسة عبارة عن تعاون بين أعضاء صناعة الأدوية في تحالف"كوفيد" للبحث والتطوير الذي تم تشكيله مؤخرًا، و"كوانتم ليب"، وهي شراكة بين الباحثين والمستثمرين الطبيين، وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية".

    وقالت الدكتورة لورا إيسرمان، المؤسس المشارك في كوانتوم ليب، إن "المنصة التكيفية" للدراسة، تعني أنه يمكن اختبار العديد من المرشحين للعلاج في نفس الوقت، مع مواصلة البحوث في النتائج الواعدة، والتخلي عن الأخرى غير المبشرة، وفقا لموقع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

    وأضافت أنه "يمكن أن نحصل على بعض النتائج في وقت مبكر خلال ستة أسابيع"، مضيفة أنه سيتم قريبا إضافة عقاقير إضافية إلى القائمة.

    ويقول الخبراء إن عقاري أوتيزلا، وفيرازير قد يساعدان في الحد من السوائل في الرئتين. أما دواء "cenicriviroc"، الذي يمنع نشاط بعض خلايا الجهاز المناعي، يمكن أن يقلل من شدة ضيق التنفس الحاد الناجم عن الفيروس.

    وسيتم تناول هذه  الأدوية، حسب الباحثين، مع عقاري ريمديسيفير المضاد للفيروسات، وهو من إنتاح شركة جلعاد العملاقة، وديكساميثازون (استيرويد)،  وكلاهما معتمدان في علاج كورونا بالفعل.

    الموضوع:
    آخر مستجدات فيروس "كورونا" في العالم (28)

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    الكلمات الدلالية:
    الولايات المتحدة, دواء, عقار, فيروس كورونا
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