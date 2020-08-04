ترامب يعلن خفض عدد القوات الأمريكية في أفغانستان إلى 4 آلاف شخص

صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة ستخفض عدد قواتها في أفغانستان قريبا إلى 4 آلاف شخص.

وقال الرئيس ترامب خلال مقابلة مع بوابة "أكسيوس": "في فترة زمنية قصيرة جدا، سنخفض عدد الأفراد إلى 8 آلاف، ثم سنخفض عددهم إلى 4 آلاف نحن نتفاوض الآن".

وفي الوقت نفسه، لم يحدد الرئيس الأمريكي متى سيتم خفض تعداد القوات الأمريكية بالضبط، مكتفيا بـ "قريبا جدا"، رافضا تحديد إطار زمني محدد.

ورداً على سؤال صحفي عن حجم القوات الأمريكية في أفغانستان خلال الانتخابات الأمريكية في نوفمبر، أجاب ترامب بأنه سيكون "على الأرجح من 4 إلى 5 آلاف".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة تخطط لسحب قواتها بالكامل من أفغانستان بحلول مايو/أيار 2021.