الرئيس البيلاروسي يطلق تصريحات بشأن روسيا في ذروة الأزمة الحاصلة بين البلدين

أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، أن روسيا كانت وستظل دائما الحليف الأقرب لبيلاروس أيا كان من في السلطة.

وقال الرئيس البيلاروسي، خلال كلمة أمام البرلمان: "لطالما كانت روسيا وستكون الحليف الأقرب لبيلاروس أيا كان من في السلطة في بيلاروس أو روسيا، وهذا واقع لا يمكن تجاهله، بغض النظر عن أن علاقة الأخوة تغيرت إلى علاقة شراكة".

وأضاف: "روسيا تخشى أن تخسرنا، لأنه نحن لديها وليس غيرنا حلفاء مقربون حقًا. وقد بدأ الغرب مؤخرًا في إظهار المزيد والمزيد من الاهتمام الجوهري بنا. وتعتمد الصين بشكل جدي على استقرار صديقها".

يأتي هذا على خلفية قصة احتجاز 33 مواطناً روسيا في بيلاروس ، يوم الخميس الماضي، حيث أعلن المكتب الصحفي التابع للجنة التحقيق البيلاروسية، أن مجموعة من المواطنين الروس من شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة، المحتجزين في بيلاروس، يشتبه في إعدادهم لأعمال شغب، وأنه يتم البت في مسألة تطبيق إجراء وقائي بحقهم كوضعهم رهن الاحتجاز.