نتنياهو يعلق على القصف الإسرائيلي على سوريا ويوجه رسالة أخيرة إلى "حزب الله"

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن "الجيش الإسرائيلي ضرب الخلية التي حاولت تنفيذ هجوم عند حدود الجولان، كما أنه قتل من أرسلها".

وقال نتنياهو، في حديث مع صحفيين: "ضربنا الخلية ومن أرسلها"، مؤكدا أن "إسرائيل ستفعل كل شيء لحماية نفسها".

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن ما جرى رسالة إلى "حزب الله" اللبناني، قائلًا: "عليهم أن يأخذوا هذا بالاعتبار".

— ראש ממשלת ישראל (@IsraeliPM_heb) August 4, 2020

​وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، شن مقاتلات إسرائيلية هجوما على أهداف عسكرية في سوريا، مشيرا إلى أن الضربات جاءت "ردا على محاولة من عناصر معادية لزرع قنبلة على السياج الحدودي".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن من بين الأهداف التي شملتها الضربات، مواقع مراقبة سورية وأنظمة لجمع المعلومات المخابراتية وبطاريات مضادة للطائرات وقواعد للقيادة، فيما أوضح المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة، "إن الهجمات جاءت ردًا على عملية زرع العبوات الناسفة التي تم إحباطها يوم أمس في جنوب هضبة الجولان".

وفي السياق نفسه، أكد مصدر أمني سوري رفيع في تصريح خاص لمراسل "سبوتنيك" أن: "دفاعاتنا الجوية تصدت لأهداف معادية حاولت استهداف أحد مواقعنا العسكرية بريف القنيطرة الشمالي".

وأضاف المصدر: "قامت مروحيات إسرائيلية بإطلاق صواريخ من سماء الجولان السوري المحتل باتجاه مواقعنا العسكرية في بلدة القحطانية بريف القنيطرة وتم التعامل مع الصواريخ المعادية وإسقاط معظمها".

بدورها نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن مصدر عسكري سوري أشار فيه: "في تمام الساعة 10:40 من مساء اليوم قامت حوامات العدو الإسرائيلي بإطلاق رشقات من الصواريخ على بعض نقاطنا على الحد الأمامي باتجاه القنيطرة اقتصرت الخسائر على الماديات".