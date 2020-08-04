لم ينتبه أنه على الهواء مباشرة.. الشاشة الإلكترونية تحرج أردوغان... فيديو

تعرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى موقف طريف أثناء إلقاء كلمة بمناسبة عيد الأضحى، وذلك بسبب الشاشة الإلكترونية التي كان يقرأ منها.

ولم يتمكن أردوغان خلال بث مباشر للكلمة التي ألقاها في حضور عدد من قيادات حزب العدالة والتنمية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمناسبة عيد الأضحى، من القراءة بالسرعة نفسها التي يتحرك بها الكلام المكتوب على الشاشة الإلكترونية.

وظهر أردوغان خلال مقطع الفيديو، يقول "تراجع.. ترجع" أكثر من مرة، لأن الكلام المكتوب يمر بسرعة لا يستطيع معها أن يقرأه، ويُسمع في الفيديو أحد الواقفين خلف الكاميرا يقول له "يا سيدي نحن على الهواء مباشرة".

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında prompter kazası yaşadı: "Geri al, geri al" https://t.co/DwjNmtC1Bv pic.twitter.com/axDDAwzccm — Independent Turkish (@TurkishIndy) August 1, 2020

ووجه الرئيس التركي كلمة إلى الشعب بمناسبة عيد الأضحى المبارك أكد فيها إصرار بلاده وعزمها "تتويج نضالها الممتد من سوريا والعراق حتى ليبيا بالنصر" لها ولـ"أشقائها" في المنطقة.

وتحدث أردوغان عن أحقية تركيا باستخدام حقوقها السيادية كما حصل عندما مع قراره تحويل الصرح التاريخي آيا صوفيا إلى مسجد.

وفي إشارة إلى التوتر في البحر المتوسط، أكد أن تركيا ستذهب للنهاية في حماية مصالحها في شرق المتوسط وبحر إيجة.

وأشاد أردوغان بالطريقة التي عالجت فيها بلاده الأزمة الصحية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا قائلاً إن "تركيا نالت تقدير العالم لنجاحاتها" في مجال الصحة وغيره خلال مرحلة تفشي الوباء.