قائد الحرس الثوري: نعمل على الأخذ بثأر قاسم سليماني

تذكّر اللواء حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وأكد أنهم يعملون على "الأخذ بثأره".

وأكد سلامي، في تصريحات للصحفيين، على هامش مراسم بدء أعمال معرض تكريم ذكرى الفريق سليماني، اليوم الثلاثاء، على "مواصلة نهج الشهيد سليماني والأخذ بثأره في مواصلة نهجه المقدس حتى تحرير القدس الشريف والقضاء الكامل على أعداء الإسلام وطردهم من بلاد المسلمين"، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وأوضح سلامي: "خطأ الأعداء في حساباتهم يتمثل في استراتيجياتهم وتوقعاتهم حيال الشعب الإيراني حيث يتصورون أن استشهاد العظماء يؤدي إلى توقف حركة الثورة، إلا أن الواقع والتاريخ دللا، خلال العقود الأربعة الماضية، على أن الشهادة كانت بمثابة المحرك لقوة المقاومة ودفاع الشعب الإيراني العظيم والشعوب المسلمة الأخرى".

ولفت القائد العام للحرس الثوري الإيراني إلى أن "هذه القاعدة حول استشهاد القائد الكبير الخالد الذي لا ينسى بين الشعب الإيراني والعالم الإسلامي الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني راسخة وهي أنه كلما كانت عظمة الشهادة أكبر فإن النتائج المترتبة وقوة روح الجهاد والشهادة ستكون أعظم بين شرائح المجتمع".

وقال: "أننا نلاحظ اليوم أن مشعل المقاومة ما يزال مضيئا بيد القائد سليماني وما يزال النهج الذي بدأه ناشطا كما أن الأخذ بثأره تحول إلى مبدأ".

وتابع: "إننا نتحرك وفق المبادئ ولن نكتفي بالأخذ بثأر من دم الشهيد بل سنواصل نهجه المقدس لغاية نهاية المطاف أي تحرير القدس الشريف والقضاء على أعداء الإسلام وطردهم من جميع بلاد المسلمين".