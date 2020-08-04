برلين تكشف عن شروط عودة الدراسة وما ستلزم به الطلاب

أعلنت السلطات في العاصمة الألمانية برلين، عن شروع عودة الدراسة وما ستلزم به الطلاب.

برلين – سبوتنيك. أعلنت مديرية مجلس الشيوخ للتعليم وشؤون الشباب والأسرة في العاصمة الألمانية، إلزام التلاميذ في برلين بارتداء الكمامات في الفصل.

وجاء في الرسالة التي أرسلتها المديرية لأولياء التلاميذ، وحصلت وكالة " سبوتنيك" على نسخة منها: "في جميع المدارس، بما في ذلك أثناء الدروس [الفصول] وخلال الإشراف الإضافي، تطبق قاعدة إلزامية لارتداء كمامات تغطي الأنف والفم في الأماكن المغلقة".

وتابعت الرسالة: "لا ينطبق هذا الالتزام على الأشخاص الذين لا يستطيعون تغطية الفم والأنف، بسبب الظروف الصحية. ولا حاجة لارتداء الكمامات في ساحات المدارس أو عند العمل في الخارج في الهواء الطلق".

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد- 19، بواقع 879 حالة خلال الـ24 الساعة الماضية، مقابل 509 حالات في اليوم السابق، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة إلى 211281 حالة.

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9156 بعد تسجيل 8 حالات وفاة جديدة ، مقابل 7 حالات في اليوم السابق، وتعافي نحو 194 ألف شخصا بعد شفائهم من المرض.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، فقد تجاوز عدد المصابين بـ "كوفيد-19" حول العالم 18 مليون شخص، توفي من بينهم أكثر من 688 ألف شخص، فيما تعافى أكثر من 11 مليونا آخرين.