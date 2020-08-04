روحاني: الشعب العظيم لطالما كان داعما لمسؤولي النظام

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن المحور الأساسي للحرب النفسية التي يشنها الأعداء ضد الشعب الإيراني هو الإيحاء بعدم فاعلية الحكومة وتحريف القدرات وإنكار أو التقليل من شأن النجاحات الكبيرة للبلاد والشعب.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن روحاني، قوله إن "بث حالة اليأس وتضعيف مجاهدي الخط الأمامي في الحرب الاقتصادية نموذجان مما يقوم به تيار التحريف".

وأضاف: "هناك تياران ينشطان للإيحاء بعدم فاعلية الحكومة والدولة وكذلك تحريف القدرات وإنكار أو التقليل من شأن النجاحات الكبيرة للبلاد والشعب، وتصوير مستقبل غامض للبلاد".

وأكد روحاني على ضرورة الانسجام والتنسيق بين جميع المسؤولين لمواجهة الحرب النفسية، مضيفا: "الشعب العظيم لطالما كان داعما لمسؤولي النظام ومن المؤكد أن التطور والازدهار الحاصل هو نتيجة هذا الدعم والاستقامة ومواجهة مؤامرات الأعداء بكل قوة وحزم".

واعتبر روحاني أن افتتاح المشاريع الكبرى في جميع المجالات شوكة في عيون الأعداء، مضيفا: "الذين شنوا الحرب الاقتصادية وتيار التحريف والإنكار هم اليوم مغتاضون من التطور والنجاحات التي يحققها الشعب الإيراني".