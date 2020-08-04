رئيس الوزراء اليوناني يجري تعديلا وزاريا ويبقي على وزراء رئيسيين

أجرى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس تعديلا وزاريا، اليوم الثلاثاء، لمساعدة بلاده على حسن إدارة تمويل أوروبي حصلت عليه لمعالجة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويريد رئيس الوزراء المحافظ زيادة كفاءة خطة الحكومة لمعالجة آثار تفشي مرض "كوفيد-19" الذي أضر بالاقتصاد الهش الخارج لتوه من أزمة ديون استمرت عشر سنوات، وفقا لـ "رويترز".

وقال ستيليوس بيتساس المتحدث باسم الحكومة: "بهذا التغيير تسعى الحكومة لتحسين فاعلية إدارتها لزيادة في أموال المجتمع".

وستخصص أثينا 72 مليار دولار، هي جزء من صندوق للتعافي قدره 750 مليار يورو وافق عليه الاتحاد الأوروبي، الشهر الماضي، لمساعدة الدول الأعضاء، لمعالجة آثار الجائحة.

وسيبقى وزراء رئيسيون، مثل وزير المال كريستوس ستايكوراس، والخارجية نيكوس دندياس، في مناصبهم. وهذا أول تعديل وزاري منذ أن فاز ميتسوتاكيس في انتخابات يوليو/ تموز 2019.