بعد اكتمال منظومة أقمار "بيدو3"... إيران تعلن انتهاء الـ "جي بي إس" الأمريكي... صور وفيديو

أعلن السفير الإيراني لدى بكين، محمد علي كشاورز، في تصريح له اليوم الثلاثاء، انتهاء عصر الـ "جي بي إس" الأمريكي، بعد إطلاق الصين قمرها الصناعي الجديد "بيدو3".

وفي تغريدة له على صفحته الرسمية في "تويتر"، أكد السفير الإيراني، أن الشركة الصينية التي أطلقت القمر الصناعي الجديد أنهت "هيمنة وانحصار شركة (جي بس إس) الأمريكية"، حول تقديم هذه الخدمة.

CGTV:

تم تحدد يوم 16 يونيو موعدا لإطلاق آخر قمر صناعي تابع لنظام #بيدو-3 للملاحة بالأقمار الصناعية.

شاهدوا البث المباشر لهذه اللحظة التاريخية في الساعة 9:45 صباحا بتوقيت بكين على صفحة قناة سي جي تي إن العربية! pic.twitter.com/7oJps1yoMP — سلطان بن عبدالعزيز السعدون (@sultanalsadoon) June 15, 2020

وأشار السفير الصيني في تغريدته إلى أن القمر الصيني الجيد "بيدو 3"، من شأنه أن "يغطي العالم ملاحيا"، الأمر الذي سينهي هيمنه الشركة الأمريكية.

أطلقت الصين آخر قمر صناعي لنظام بيدو للملاحة بواسطة صاروخ حامل من طراز لونغ مارش-3 بي من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين. pic.twitter.com/pHQn2vMze5 — قناة الحرة (@alhurranews) June 23, 2020

ونوه السفير الصيني إلى وجود فرص كبيرة ومتاحة للتعاون مع الصين في مجال الفضاء، مبينا أن الطلاب الإيرانيين (نحو ألفي طالب) الذين يدرسون في الصين سيشكلون "جسرا" بين البلدين للتواصل وتعزيز التعاون في هذا المجال، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية.

لا تترك الصين فرصة لمنافسة الولايات المتحدة في أي مجال إلا وانتهزتها، وها هي بكين تناطح واشنطن حتى في نظام «GPS»، فقد أطلقت الصين، آخر قمر صناعي ضمن نظامها «بيدو» للملاحة عبر الأقمار الصناعية، الذي يحاكي نظام «GPS»، مما يمثل خطوة أخرى في تقدم البلاد كقوة فضائية رئيسية. pic.twitter.com/nWIrbbF7IJ — مصدر (@MSDAR_NEWS) June 23, 2020

وأطلقت الصين، الأسبوع الماضي، القمر الملاحي "بيدو 3"، وهو آخر قمر صناعي ضمن منظومة "بيدو 3" للملاحة العالمية من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في جنوب غرب الصين، وستشكل المنظومة منافسا قويا لشبكة "جي بي إس" الأمريكية، والتي احتكرت هذه الخدمة لسنوات، بحسب المصادر.