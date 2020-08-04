وزیر الدفاع الإيراني يكشف خطة "عدم استقرار في المنطقة" تصدى لها رجال المقاومة

أكد وزیر الدفاع الإيراني العمید أمیر حاتمي، اليوم الثلاثاء، أن "أعداء شعوب المنطقة خططوا لانعدام الأمن والاستقرار في المنطقة لمئات السنين، لكن رجال المقاومة تمكنوا من التصدي لهذه المؤامرات المشؤومة".

وعلى هامش افتتاح معرض وبانوراما "مقاومة الشهيد الفريق قاسم سليماني"، الذي أقيم في متحف الثورة والدفاع المقدس، قال حاتمي إن "هذا المتحف يعرض خباثات الأعداء وجرائمهم الكبرى بحق شعوب المنطقة ومخطاتهم لزعزعة الأمن والاستقرار لعشرات بل لمئات السنين"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وأضاف: "من جانب آخر يظهر هذا المعرض كيف تمكن رجال المقاومة بقيادة الشهيد قاسم سليماني ودعم من القوات المسلحة الإيرانية من التصدي لجبهة الكفر في المنطقة".

وأعلن وزير الدفاع الإيراني دعم جميع القوات المسلحة البرية والجوية والبحرية والدفاع المدني والصاروخية والحرب الإلكترونية بكل ما تملك للدفاع عن الشعب ومنجزاته لاجتثاث جذور الظلم والإجرام من المنطقة والعالم".

يشار إلى أن قائد فيلق القدس الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، قتل بغارة أمريكية على مطار بغداد، في الثالث من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق، أبو مهدي المهندس.