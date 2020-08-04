إيران تتخذ قرارا جديدا بشأن السياحة الدينية في البلاد

فبحسب وكالة أنباء "إسنا" الإيرانية، أعلن حسن نوریان، رئیس دائرة الجوازات والتأشیرات في وزارة الخارجیة أنه "تم تعطیل خیارات تأشیرات السیاحة والسیاحة الدینیة في قائمة التأشیرات لنظام التأشیرات الإلكترونیة للبلاد حتی تطبیع الظروف".

ونقلت الوكالة عن الحساب الرسمي لنوريان علی تویتر: "نظرا لتفشي وباء كوفيد 19 في أنحاء العالم وتوصيات منظمة الصحة العالمية بتجنب الرحلات غير الضرورية، تم إيقاف خياري التأشيرة السياحية وتأشيرة السياحة الدينية في قائمة التأشيرات بنظام التأشيرة الإلكترونية حتى عودة الظروف الناتجة عن انتشار كورونا إلى وضعها الطبيعي".

وتابع نوريان: "من البديهي أنه بعد عودة الظروف إلى وضعها الطبيعي سيتم تفعيل الخيارين المذكورين ثانية وسيتم إعلام ذلك لمقدمي الطلب عبر إعلان بهذا الخصوص".