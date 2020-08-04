الدفاع الأرمينية تعلق على أنباء اقتراب مقاتلات تركية من عاصمة البلاد

علقت وزارة الدفاع الأرمينية على المعلومات المتداولة حول تحليق مقاتلات تركية من طراز "F-16" قرب حدود أرمينيا.

وكانت مواقع إخبارية قد ادعت أن مقاتلات تركية من طراز "F-16" حلّقت في المجال الجوي الأذربيجاني واقتربت من أرمينيا وكانت على بعد "56 كم من يريفان" وهي "مسافة للغارات الجوية".

لكن المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية شوشان ستيبانيان لأرمنبريس، قالت إن "هذه المعلومات خاطئة ومزيفة" وفقا لوكالة الأنباء الأرمينية.

وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، وصلت مقاتلات "إف-16" التركية إلى أذربيجان، للمشاركة في المناورات البرية والجوية المشتركة للبلدين.

واستقبلت المقاتلات التركية، بمراسم عسكرية قبيل مشاركتها في المناورات الجوية بين البلدين التي تحمل اسم النسر التركي الأذربيجاني 2020.

وستجري المناورات، في كل من العاصمة باكو ونخجوان وكنجة وكوردمير ويولاخ، وستستمر حتى 10 أغسطس/ب، فيما تنتهي المناورات البرية في الخامس من نفس الشهر.

وفي 29 يوليو/تموز المنقضي، بدأت القوات المسلحة التركية والأذربيجانية مناورات عسكرية شاملة في أذربيجان، تستمر 13 يوما.

هذا وتستمر الاشتباكات على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، التي بدأت منذ الـ12 من تموز/ يوليو الجاري، في منطقتي توفوز وتافوش المجاورتين، اللتين تقعان على الحدود مع جورجيا وتقعان على بعد مئات الكيلومترات من ناغورني- قره باخ، غير المعترف بها. وتوجد في مكان القصف مواقع عسكرية منتشرة بالقرب من قرية موفسيس. ووفقا لباكو، فقد قتل حتى الآن، 12 عسكريا أذربيجانياً، بينهم جنرال.

أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، يوم الجمعة، عن وضع القوات العسكرية في الجيش الأرميني على الحدود مع أذربيجان في حالة تأهب قصوى، وذلك في إطار التفتيش المفاجئ للقيادة العسكرية العليا وقيام دول مجاورة بتدريبات عسكرية قد تهدد سلامة البلاد العامة.